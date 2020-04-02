Министр Криклий и его советник Батищев ставят под угрозу "Большую стройку", – нардеп Дубинский

Реализация Национального проекта "Большая стройка", который предусматривает строительство в Украине сотен детских садов, школ, стадионов и ремонт тысяч километров дорог, оказалась под угрозой. Об этом заявил в своем видеоблоге народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Великолепный проект, суперистория, если бы не одно "но". Если бы не министр инфраструктуры (Владислав) Криклий, который эту историю курирует. Потому что недавно он взял себе в советники Андрея Батищева – главу "Укравтодора" (2015-2016 гг. – ред.) от министра инфраструктуры Андрея Пивоварского", - сказал нардеп.

Как он утверждает, Батищев – человек, при котором работала система откатов с подрядчиков по строительству дорог.

"И когда его увольняли (собственно, с этим человеком было связано много коррупционных скандалов), все те поставщики услуг по строительству дорог жаловались непосредственно Президенту. Даже сейчас. О том, что при нем все летело "по кэшу", и по 12,5% с каждого подряда по строительству дорог уходили на Пивоварского и прочих, кто окружал Петра Порошенко в то время", - завил Дубинский.

Он также подчеркнул, что Мининфраструктуры под руководством Криклия стало центром скандального внимания. В частности, Дубинский обратил внимание на "разворовывание" денег в процессе эвакуации украинцев с других стран из-за коронавируса.

"Государство Украина из резервного фонда через министра инфраструктуры Криклия выписывает компенсацию за выполнение полетов за украинскими гражданами. Совершают эти полеты на коммерческой основе. Т.е. граждане платят за эти полеты, а государство что-то еще им (авиакомпаниям – ред.) компенсирует. Разворовывание бабок", - считает он.

Дубинский добавил, что в ближайшее время еще займется выяснением, чем занимается министр Криклий и сообщит об этом.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины не планирует останавливать строительство дорог. В то же время Кабмин предлагает урезать финансирование на эту задачу.