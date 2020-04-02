Миссия ООН рекомендует отменить амнистию участникам Майдана, – ГБР

Мониторинговая миссия ООН по правам человека предоставила свои рекомендации по расследованию убийств во время акций протестов на Майдане. В частности, представители миссии рекомендуют отменить закон об амнистии участников Революции достоинства.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследования.

Мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств на Майдане отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек.

Представители миссии считают, что эффективному расследованию преступлений мешают следующие факторы: недоукоплектованность судов следственными судьями; недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз; так называемый "закон о неприкосновенности", который не допускает проведение расследования убийств правоохранителей.

Мониторинговая миссия также рекомендует Украине обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане, а также изменить процедуру заочного производства, разрешив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого.

Также предлагается отменить "закон о неприкосновенности" и обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

И. о. директора ГБР Александр Соколов отметил, что ведомство учтет рекомендации Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции Достоинства. Поэтому Бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", – заявил Соколов.

Как ранее сообщал Фокус:

В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственноге подразделение по расследованию дел Майдана.