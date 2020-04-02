Боевики "ЛДНР" назвали людей, которых могут вернуть в Украину на обмене пленными

Боевики предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"ДНР" внесла в список восьмерых человек:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Еще 11 украинцев готова передать "ЛНР":

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А.А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".