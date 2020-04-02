Боевики "ЛДНР" назвали людей, которых могут вернуть в Украину на обмене пленными
2020-04-02 17:26:00
Всего названо 19 фамилий
Боевики предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"ДНР" внесла в список восьмерых человек:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
Еще 11 украинцев готова передать "ЛНР":
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А.А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовила и передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.
- Бывший глава МИД Вадим Пристайко говорил, что этот обмен может быть "очень большим, массовым обменом", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар".
- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместителеь руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак обсудили в Минске вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".
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