Жителям обвалившегося дома в Дрогобыче выделили 40 млн из госбюджета

Украина
Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 40 млн 721 тысячу грн на покупку жилья жильцам дома в Дрогобыче, который обрушился в середине августа 2019 года.

Об этом сообщил председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Средства из госбюджета можно ожидать до конца апреля.

До сих пор жители дома, которых отселили из-за аварии, живут в арендованных помещениях. Средства на аренду жилья им компенсирует Дрогобычский городской совет из местного бюджета.

Как ранее писал Фокус: