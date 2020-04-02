Телефон и контрольные визиты. В КГГА сообщили, как будут проверять людей на самоизоляции

В Киеве начал работу Центр контроля за соблюдением самоизоляции, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19. Об этом рассказал советник киевского городского головы и секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Контроль будет осуществляться несколькими путями. Первый – телефонный контакт. Но человек должен понимать, что к нему могут приехать домой и проверить, насколько он придерживается режима самоизоляции. Могут приехать как представители Нацполиции, так и представители, например, жилищно-эксплуатационных организаций, или врачи первичного звена", – предупредил Бондаренко.

В базе данных Центра, по состоянию на 2 апреля, около 37 тыс. человек. Это люди, которые пересекли границу, начиная с 11 марта; лица, которые заболели COVID-19, и те, с кем контактировали больные.

"С помощью телефона сначала выявляются контактеры заболевших лиц. Их предупреждают о необходимости самоизоляции. В отношении других лиц, кроме предупреждения о необходимости самоизоляции, также определяется, насколько им нужна помощь", – разъяснил Бондаренко.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По состоянию на 1 апреля киевская полиция составила 62 административных протокола за нарушение режима обсервации.

За первое нарушение режима карантина предусмотрен штраф 17 тыс. гривен, за второе – 34 тыс. гривен, а за третье – уголовная ответственность.

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