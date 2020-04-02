Ажиотаж на продукты питания в Украине прошел, – Минэкономики

Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался в последние две недели, прекратился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. Об этом написал в Facebook замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"За последнюю неделю больше всего уменьшилась реализация сахара (на 27%), сала (30%) и сливочного масла (50%). По топ-3 продуктов, вокруг которых шли большие дискуссии в последние дни, то их реализация также снижается: гречка (на 17%), мука (10%), лук (22%)", – сообщил он.

По данным Минэкономики, запасы в десяти наибольших торговых сетях Украины по состоянию на 1 апреля к среднему запасу за прошлую неделю выросли на: сахар (33%), подсолнечное масло (36%), гречку (36%), молоко (39%), рис (42%), муку (43%), макаронные изделия (47%), мясо курицы (48%), сливочное масло (48%).

Вместе с тем, 2 апреля, на внеочередном заседании правительства введен запрет до 1 июля на экспорт гречки. Говорится, что этот запрет является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, так как ранее свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

Как ранее сообщал Фокус: