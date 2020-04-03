"Киевгорстрой" вместо санатория в Пуще-Водице строит ЖК. Дело – на контроле Венедиктовой
Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту незаконного строительства ЖК в Пуще-Водице, в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
У Венедиктовой установили, что должностные лица из Киегорстроя, при содействии ГАСИ и КГГА, в 2017 году получили в аренду участок на 0,69 га для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса.
Аренда, при том, была расчитана на 15 лет.
Решение Киевсовета №673/2835 о передаче участка принято 6 июля 2017 года.
Сейчас же на участке строится не санаторий, а жилкомплекс. Квартиры уже выставлены на продажу.
Для строительства на участке по документам разрешалось вырубать только одно дерево, но по факту вырубали целых 214.
Дело передали киевскому теруправлению Госбюро расследований.
Квалификация – ч.3 ст.246 (незаконная вырубка деревьев) ч.5 ст.298 (повреждение объектов культурного наследия) и ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК.
На сайте Киевгорстроя указано, что по адресу ул. Квитки Цисык в Пуще строится Апарт-комлекс. Ориентировочная дата сдачи ЖК в эксплуатацию – 4-й квартал этого года.
По данным ЛУН, все однокомнатные квартиры в комплексе уже раскуплены. За один квадратный метр застройщик просит 18 650 – 18 950 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Экс-премьер Гончарук был готов из-за "схематозов" ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в котором она существует сейчас.
- "Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – заявил он.
- 5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции в течение ближайших двух недель.