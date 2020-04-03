Все однокомнатные квартиры в комплексе уже раскуплены. За один квадратный метр застройщик просит 18 650 – 18 950 грн

Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту незаконного строительства ЖК в Пуще-Водице, в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

У Венедиктовой установили, что должностные лица из Киегорстроя, при содействии ГАСИ и КГГА, в 2017 году получили в аренду участок на 0,69 га для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса.

Аренда, при том, была расчитана на 15 лет.

Решение Киевсовета №673/2835 о передаче участка принято 6 июля 2017 года.

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Сейчас же на участке строится не санаторий, а жилкомплекс. Квартиры уже выставлены на продажу.

Для строительства на участке по документам разрешалось вырубать только одно дерево, но по факту вырубали целых 214.

Дело передали киевскому теруправлению Госбюро расследований.

Квалификация – ч.3 ст.246 (незаконная вырубка деревьев) ч.5 ст.298 (повреждение объектов культурного наследия) и ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) УК.

На сайте Киевгорстроя указано, что по адресу ул. Квитки Цисык в Пуще строится Апарт-комлекс. Ориентировочная дата сдачи ЖК в эксплуатацию – 4-й квартал этого года.

По данным ЛУН, все однокомнатные квартиры в комплексе уже раскуплены. За один квадратный метр застройщик просит 18 650 – 18 950 грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-премьер Гончарук был готов из-за "схематозов" ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в том виде, в котором она существует сейчас.

"Украине нужна современная конкурентная строительная сфера как один из драйверов экономики. Каждая инвестированная в строительство гривна – это дополнительные шесть гривен в смежные сферы", – заявил он.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции в течение ближайших двух недель.