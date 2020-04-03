Во время карантина Генштаб ВСУ запретил служебные командировки

Начальник Управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запретил служебные командировки на время карантинного режима из-за вспышки коронавируса.

Об этом он сказал в интервью Армия ФМ.

Вместе с тем, госслужащим разрешается выполнять служебные обязанности по месту жительства.

"Генштабом запрещено служебные командировки должностных лиц органов военного управления и поездки за границу. Разрешено государственным служащим, по решению командиров, выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины о нераспространении государственной тайны и недопущении утечки служебной информации", – заявил Бобров.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса в ВСУ ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки. Также в служебных помещениях и на рабочих местах соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

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