Во время карантина Генштаб ВСУ запретил служебные командировки

Украина
Также ограничили проведение служебных совещаний

Начальник Управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины запретил служебные командировки на время карантинного режима из-за вспышки коронавируса.

 Об этом он сказал в интервью Армия ФМ.

Вместе с тем, госслужащим разрешается выполнять служебные обязанности по месту жительства.

"Генштабом запрещено служебные командировки должностных лиц органов военного управления и поездки за границу. Разрешено государственным служащим, по решению командиров, выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины о нераспространении государственной тайны и недопущении утечки служебной информации",  – заявил Бобров.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса в ВСУ ограничено проведение служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки. Также в служебных помещениях и на рабочих местах соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Как ранее сообщал Фокус: