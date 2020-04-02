В ВСУ подтвердили первый случай заражения коронавирусом
2020-04-02 10:58:00
Заболел врач Хмельницкого военного госпиталя
В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя.
Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что сотрудник ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта была на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония".
В тот же день методом ПЦР у врача был диагностирован коронавирус. Ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.
В госпитале определен круг контактных лиц (10 военных). Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.
Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) – 140 чел.
Как ранее сообщал Фокус:
- За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.
- По мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.