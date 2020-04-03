В Умани от коронавируса умер паломник из США
В Умани от COVID-19 умер 47-летний паломник из США.
Об этом сообщил председатель Черкасской областной госадминистрации Роман Боднар.
Он прибыл из Лондона 11 марта. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. Сейчас у них взали образцы для исследования. По состоянию на данный момент установлены 50 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции.
У умершего была тяжелая сопутствующая патология, он к себе не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.
Боднар на брифинге анонсировал совещание с правоохранителями по поводу случившегося, а также заявил о намерении встретиться с духовными лидерами хасидов с тем, чтобы донести до паломников необходимость соблюдать карантин.
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