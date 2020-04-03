Зеленский: Сегодня мы пожинаем плоды издевательств над украинской медициной в предыдущие годы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что власть старается максимально оперативно решать проблемы медиков на фоне борьбы с коронавирусом.

"Все вижу, слышу, пытаюсь максимально быстро решать ваши проблемы", - сказал президент.

Зеленский, в частности, ответил на обращение врачей и медсестер из города Монастыриска в Тернопольской области, которые несколько дней назад попросили о помощи.

"Относительно обращения врачей из города Монастыриска. Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще. Работников обеспечена костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над их полным обеспечением всем необходимым", – сказал президент.

Президент также обратился к медикам города Дубна, которые обратили внимание на то, что врачей скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Мы отправили тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для этих медицинских работников. Но Департамент охраны здоровья Ровенской области, распределяя средства, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был частично решен", – сказал Зеленский.

Он заверил, что в дальнейшем контролировать распределение средств индивидуальной защиты будут сотрудники СБУ.

"Удерживать, распределять между родственниками и друзьями или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", – сказал президент.

Зеленский пообещал, что также будут решены проблемы в Одесском областном медицинском центре.

"Мы решаем и вопросы, которые подняли в своем обращении врачи Одесского областного медицинского центра. Также исправлено несправедливую ситуацию, в которой оказались работники экстренной медицинской помощи", – отметил глава государства.

"Следует признать, что сегодня, к большому сожалению, мы пожинаем плоды издевательств над украинской медицинской системой все предыдущие годы. Поэтому ежедневно и круглосуточно мы работаем над тем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование", – подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.