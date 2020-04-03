Зеленский отправил украинских врачей в Италию
2020-04-03 17:54:00
Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.
"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", – сказал Зеленский.
По его словам, плату и защиту врачам обеспечит Украина, а Италия – проживание и питание.
"Врачи будут иметь лучшую защиту и все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это – взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося в этом", – говорит президент.
Кроме того, на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.
Как ранее сообщал Фокус:
- В итальянской провинции Феррара (одноименный город и прилегающие к нему территорий) зарегистрировано крайне низкое количество инфицированных коронавирусом. При этом она находится в центре эпидемии в стране.
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Офис президента сообщил, что до конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.