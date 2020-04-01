Аномалия в центре эпидемии. Итальянская Феррара показывает необычную устойчивость к коронавирусу

В провинции зафиксировали только 307 случаев заражения, тогда как во всем регионе — 14 тысяч

В итальянской провинции Феррара (одноименный город и прилегающие к нему территорий) зарегистрировано крайне низкое количество инфицированных коронавирусом. При этом она находится в центре эпидемии в стране. Об этом сообщат ANSA.

По состоянию на утро 1 апреля в провинции подтвердили 307 случаев заболевания. При этом в регионе Эмилия-Романья, в состав которого входит и Феррара, заразились как минимум 14 тыс. человек — это второй показатель в стране после Ломбардии.

Региональный комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури отметил, что нужно более детально изучить причины такой ситуации. Он отметил, что в соседних регионах регистрируется намного большее количество заболевших.

"Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией — заболеванием, наследуемым по рецессивному типу. Мы должны спросить себя, почему существует естественная устойчивость этой провинции к этой инфекции, которую нам придется изучить, ведь это также может быть полезно для других граждан", — сказал Вентури.

Напомним, всего в Италии по состоянию на утро 1 апреля заразились 105 тыс. человек, 12 тыс. из них умерли, а 15 тыс. - выздоровели.

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