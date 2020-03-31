Китайские ученые проследили, как восемь человек в течение недели заразились коронавирусом в сауне

Исследователи из Наньцзинского медицинского университета пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может распространятся при высоких температурах

Коронавирус может передаваться между людьми при высоких температурах и влажных условиях в банях и саунах. К такому выводу пришли китайские ученые из Наньцзинского медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open (издается ежемесячно Американской медицинской ассоциацией).

Ученые проследили распространение болезни в городе Хайнань и пришли к выводу, что восемь человек заразились в городском банном центре. 18 января его посетил мужчина, который перед этим вернулся из поездки в Ухань. На следующий день у него поднялась температура, а 25 января ему поставили диагноз COVID-19.

Спустя 6-9 дней симптомы коронавирусной инфекции проявились у еще семи человек, которые посещали тот же банный центр. Они принимали душ, пользовались сауной и плавали в том же центре 19 января (пациенты 2, 3 и 4), 20 января (пациент 5), 23 января (пациенты 6 и 7) и 24 января (пациент 8). Также диагноз COVID-19 поставили одному из сотрудников центра. Все пациенты - мужчины в возрасте от 24 до 50 лет, 8 из них сообщили о лихорадке и 7 сообщили о кашле.

В разных помещения банного центра площадью в 30 кв. метров температура воздуха колебалась от 25 до 41 градусов, а влажность составляла около 60%.

"Предыдущие исследования показали, что скорость передачи вируса значительно снижается в условиях высокой температуры и влажности. Тем не менее, судя по результатам этого исследования, трансмиссивность SARS-CoV-2 не показала признаков ослабления в теплых и влажных условиях. В общей сложности восемь человек, которые использовали или работали в банном центре, испытывали симптомы в течение 6–9 дней после посещения центра, что свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 может распространяться и вызывать инфекцию в такой среде", - говорится в исследовании.

Ранее ученые медфакультета Университета Гонконга пришли к выводу, что коронавирус "очень стабилен" при температуре окружающей среды около 4°C. Результаты свое исследования они опубликовали на портале medRxiv.org.

Медики выяснили, что при четырех градусах по Цельсию коронавирус не теряет способности заражать более двух недель. Другие показатели:

при 22°C — около недели;

37°C — день-два;

56°C — полчаса и меньше;

70°C — не более пяти минут.

При комнатной температуре и относительной влажности 65% SARS-CoV-2 остается в заразной концентрации на:

нержавеющей стали и пластике — меньше недели;

стекле — меньше четырех дней;

дереве и ткани— менее двух дней;

бумаге — менее трех часов.

Коронавирус наиболее устойчив на гладких поверхностях, уточнили исследователи.

"В целом, SARS-CoV-2 может быть очень стабильным в благоприятных условиях, но при этом также восприимчив к стандартным методам дезинфекции", — сделали выводы медики.

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