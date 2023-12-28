"Адская самоликвидация": в Мелитополе "спасатели" сгорели в бане, — Федоров (видео)

По информации городского головы, место празднования принадлежит "МЧСнику", а отдыхать там любили коллаборационисты.

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области так называемые "спасатели" сгорели в бане во время "профессионального праздника". Об этом сообщает городской голова Иван Федоров.

"Адская самоликвидация. Оккупационные "МЧСники" устроили пожар во время празднования рашистского дня спасателя в бане", — отмечает мэр.

По информации Федорова, инцидент произошел ночью в четверг, 28 декабря, в одной из бань в микрорайоне Мелитополя. Как сообщили жители города, она принадлежит местному "спасателю", а отдыхать там любили коллаборационисты.

Федоров отметил, что очередной вечер "отдыха" оккупанты организовали во время празднования "всероссийского дня спасателя".

"Однако не уследили за техникой безопасности и пережарились", — говорится в сообщении городского головы.

Напомним, ранее Иван Федоров сообщил, что на территории временно оккупированного Мелитополя Запорожской области дети начали чаще болеть после "вакцинации от гриппа", но информация требует дополнительной проверки.

22 декабря сообщалось, что РФ вывозит украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву. В подполье отмечают, что враг систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить "целое поколение украинцев".