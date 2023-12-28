"Видим тенденцию": дети в оккупации начали массово болеть после "вакцинации", — Федоров

По словам мэра Мелитополя, информация о том, чем именно болеют украинцы в захваченных регионах требует подтверждения, однако родители детей связывают это с "прививкой от гриппа".

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На территории временно оккупированного Мелитополя Запорожской области дети начали чаще болеть после "вакцинации от гриппа", но информация требует дополнительной проверки. Об этом заявил городской глава Иван Федоров в эфире телемарафона 28 декабря.

По его словам, в регионах, которые находятся под временным контролем Кремля, отсутствуют качественные медицинские условия. Связано это с тем, что большое количество квалифицированных сотрудников после начала полномасштабного вторжения покинули оккупированные территории.

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В большинстве оккупированных населенных пунктов отсутствует отопление и электроэнергия, — ЦНС

"Что касается инфекции. Мы видим, что дети начинают массово болеть, но мы не имеем четкого подтверждения чем они болеют. Родители это связывают с тем, что враг сделал вакцинацию детей против гриппа и именно после этого мы видим тенденцию, что дети начинают массово болеть", — говорит мэр Мелитополя.

На захваченных территориях также есть другие проблемы, которые создают трудности для местных жителей. К примеру, выплаты уменьшились как минимум в два раза. Кроме того, есть сильная задержка и люди могут получать свои средства с опозданием.

Это касается и получения пенсионных выплат, продолжил мэр Мелитополя.

"Ты должен стоять в очереди с 5 утра несколько дней для того, чтобы подтвердить право своего получения пенсии. Враг пытается отобрать у наших жителей эти деньги, чтобы их сделать нищими и больше просили о какой-то помощи", — говорит Иван Федоров.

К слову, с 1 января 2024 года граждане, которые не получили российские документы, но продолжают работать на коммунальных предприятиях, будут облагаться дополнительным налогом.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что РФ вывозит украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву. В подполье отмечают, что враг систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить "целое поколение украинцев".