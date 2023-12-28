"Бачимо тенденцію": діти в окупації почали масово хворіти після "вакцинації", — Федоров

За словами мера Мелітополя, інформація про те, на що саме хворіють українці в захоплених регіонах, потребує підтвердження, однак батьки дітей пов'язують це зі "щепленням від грипу".

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На території тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області діти почали частіше хворіти після "вакцинації від грипу", але інформація потребує додаткової перевірки. Про це заявив міський голова Іван Федоров в ефірі телемарафону 28 грудня.

За його словами, у регіонах, які перебувають під тимчасовим контролем Кремля, відсутні якісні медичні умови. Пов'язано це з тим, що велика кількість кваліфікованих співробітників після початку повномасштабного вторгнення покинули окуповані території.

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У більшості окупованих населених пунктів відсутнє опалення та електроенергія, — ЦНС

"Що стосується інфекції. Ми бачимо, що діти починають масово хворіти, але ми не маємо чіткого підтвердження чим вони хворіють. Батьки це пов'язують із тим, що ворог зробив вакцинацію дітей проти грипу і саме після цього ми бачимо тенденцію, що діти починають масово хворіти", — каже мер Мелітополя.

На захоплених територіях також є інші проблеми, які створюють труднощі для місцевих жителів. Приміром, виплати зменшилися щонайменше вдвічі. Крім того, є сильна затримка і люди можуть отримувати свої кошти із запізненням.

Це стосується і отримання пенсійних виплат, продовжив мер Мелітополя.

"Ти мусиш стояти в черзі з 5 ранку кілька днів для того, щоб підтвердити право свого отримання пенсії. Ворог намагається відібрати в наших мешканців ці гроші, щоб їх зробити жебраками і більше просили про якусь допомогу", — каже Іван Федоров.

До слова, з 1 січня 2024 року громадяни, які не отримали російські документи, але продовжують працювати на комунальних підприємствах, обкладатимуться додатковим податком.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що РФ вивозить українських дітей на пропагандистські заходи до Москви. У підпіллі зазначають, що ворог систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити "ціле покоління українців".