"Промивають мізки": РФ вивозить українських дітей на пропагандистські заходи до Москви, — ЦНС

У підпіллі наголошують, що ворог систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити "ціле покоління українців".

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Росіяни наразі масово вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку "Росія", де їх переконують, що України не існує, адже вона нібито є частиною РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує політику промивання мізків українським дітям з метою зміни їх самоідентифікації", — наголошують в ЦНС.

Як наголошують в пресслужбі, нещодавно президент Росії Володимир Путін вкотре публічно заперечив існування українського народу. В ЦНС додають, що Російська Федерація систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити "ціле покоління українців".

"В межах цієї політики росіяни наразі масово вивозять українських дітей до москви на пропагандистську виставку "Росія". На ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край — це частина РФ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що на окупованих територіях Донецької області виникла критична ситуація з постачанням тепла та електроенергії.

Раніше 21 грудня в ЦНС повідомляли, що на Донбасі дефіцит робочої сили через російську мобілізацію. За даними підпілля, на одному з підприємств дефіцит водіїв становить 60%, тому окупаційні адміністрації почали просити Кремль про допомогу.

20 грудня повідомлялося, що РФ знищує вугільну промисловість на Донеччині та винна шахтарям щонайменше 200 мільйонів рублів. Координатори підпілля заявили, що тільки за 2023 рік із шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10 відсотків від їхньої загальної кількості.