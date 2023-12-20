Винні шахтарям 200 млн рублів: РФ нищать вугільну промисловість на Донеччині, — ЦНС

Координатори підпілля заявили, що лише за 2023 рік з шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10 відсотків від їхньої загальної кількості.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські окупанти закривають шахти та не виплачують заробітні плати працівникам. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За інформацією ЦНС, росіяни нищать місцеву промисловість, закриваючи шахти як нерентабельні. Крім того, вони не виплачуючи заборгованість шахтарям.

Наразі, як зазначають координатори підпілля, загальний борг перед працівниками складає понад 200 млн рублів.

Лише за 2023 рік з шахт звільнили 1,2 тисячі гірників, що понад 10% від їх загальної кількості.

"Більшість шахт в захопленому регіоні перебувають в простої", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окуповані території ворог завозить робітників із Російської Федерації, аби ті ремонтували пошкоджену військову техніку. Місцеві робітники на підприємствах на ТОТ переважно відмовилися від співпраці з ворогом.

17 грудня в Центрі національного спротиву повідомили, що російські військові збільшили кількість спецпризначенців для пошуку підпілля в Херсонській області. Ворог сформував маневрені групи РЕР, завдання яких — запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Також виділено близько ста представників Росгвардії для прочісування населених пунктів.