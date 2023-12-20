Должны шахтерам 200 млн рублей: РФ уничтожают угольную промышленность в Донецкой области, — ЦНС

Координаторы подполья заявили, что только за 2023 год с шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10 процентов от их общего количества.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области российские оккупанты закрывают шахты и не выплачивают заработные платы работникам. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации ЦНС, россияне уничтожают местную промышленность, закрывая шахты как нерентабельные. Кроме того, они не выплачивая задолженность шахтерам.

Сейчас, как отмечают координаторы подполья, общий долг перед работниками составляет более 200 млн рублей.

Только за 2023 год с шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10% от их общего количества.

"Большинство шахт в захваченном регионе находятся в простое", — добавляют в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что на временно оккупированные территории враг завозит рабочих из Российской Федерации, чтобы те ремонтировали поврежденную военную технику. Местные рабочие на предприятиях на ВОТ преимущественно отказались от сотрудничества с врагом.

17 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что российские военные увеличили количество спецназовцев для поиска подполья в Херсонской области. Враг сформировал маневренные группы РЭР, задача которых — запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов. Также выделено около ста представителей Росгвардии для прочесывания населенных пунктов.