На оккупированные территории завезли гражданских россиян: в ЦНС рассказали, как они помогают в войне

Враг пытается ремонтировать поврежденную военную технику на захваченных предприятиях. Местные рабочие в основном отказались от сотрудничества, поэтому противник привез работников из России.

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На временно оккупированные территории враг завозит рабочих из Российской Федерации, чтобы те ремонтировали поврежденную военную технику. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Оккупанты несут потери техники на линии фронте и не справляются с объемами ремонтов", — говорится в сообщении.

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Координаторы подполья отметили, что на захваченных предприятиях оккупанты пытаются ремонтировать незначительные повреждения военной техники. Однако местные рабочие на предприятиях на ВОТ преимущественно отказались от сотрудничества с врагом.

Количество российских рабочих, которые привез противник, недостаточно. Таким образом россияне завезли на ВОТ новую партию ремонтников с ат АО "автомобильный завод "Урал".

В ЦНС отметили, что эти работники получают двойную зарплату, однако не имеют никакого устава и в случае ранения или гибели они не получат льготы, а их семьи выплаты, поскольку "Кремль не ценит жизни своих подчиненных".

Напомним, 17 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что российские военные увеличили количество спецназовцев для поиска подполья в Херсонской области. Враг сформировал маневренные группы РЭР, задача которых — запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов. Также выделено около ста представителей Росгвардии для прочесывания населенных пунктов.

11 декабря стало известно, что россияне планируют "национализировать" те участки на ВОТ, на которых владельцы отказались переоформить права собственности. Также враг угрожает отобрать имущество украинцев.