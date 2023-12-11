Шантажируют и угрожают: россияне намерены отбирать земли у украинцев на ВОТ, — ЦНС

По данным подполья, россияне проводят политику шантажа на временно оккупированных территориях для того, чтобы местные жители были замотивированы получать паспорта РФ.

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Российская Федерация намерена осуществить пересмотр земельных участков на оккупированных территориях с последующим стремлением "национализировать" участки, на которых владельцы отказались переоформить права собственности. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Для того чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт России. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях", — сообщают в ЦНС.

При этом россияне угрожают отбирать и имущество украинцев, построенное на таких земельных участках.

В ЦНС отмечают, что помощь оккупантам в отборе земельных участков украинцев и построений на их территории угрожает предателям аналогичными мерами при деоккупации.

"Конфискация имущества является одной из мер наказаний за коллаборационизм", — предупредили в сообщении.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что на временно оккупированных территориях россияне планируют детей в возрасте от 14 лет направлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации

Кроме того, 5 декабря в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях враг развивает сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. "Центр военно-спортивной подготовки" открыли на базе псевдоколледжа в Луганске.

Также 24 ноября стало известно, что российские оккупанты заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников отправляют на работу в военные госпитали как на практику.