На окуповані території завезли цивільних росіян: у ЦНС розповіли, як вони допомагають у війні

Ворог намагається ремонтувати пошкоджену військову техніку на захоплених підприємствах. Місцеві робітники переважно відмовилися від співпраці, тому противник привіз працівників із Росії.

Related video

На тимчасово окуповані території ворог завозить робітників із Російської Федерації, аби ті ремонтували пошкоджену військову техніку. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупанти зазнають втрат техніки на лінії фронті й не справляються з обсягами ремонтів", — ідеться в повідомленні.

Важливо

"В якості практики": студентів в окупації змушують допомагати пораненим військовим РФ, — ЦНС

Координатори підпілля зазначили, що на захоплених підприємствах окупанти намагаються ремонтувати незначні пошкодження військової техніки. Проте місцеві робітники на підприємствах на ТОТ переважно відмовилися від співпраці з ворогом.

Кількість російських робітників, які привіз противник, недостатня. Тому росіяни завезли на ТОТ нову партію ремонтників із ат АТ "Автомобільний завод "Урал".

У ЦНС наголосили, що ці працівники отримують подвійну зарплату, проте не мають ніякого статуту й у випадку поранення чи загибелі вони не отримають пільги, а їхні родини — виплати, оскільки "Кремль не цінує життя своїх підлеглих".

Нагадаємо, 17 грудня в Центрі національного спротиву повідомили, що російські військові збільшили кількість спецпризначенців для пошуку підпілля в Херсонській області. Ворог сформував маневрені групи РЕР, завдання яких — запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Також виділено близько ста представників Росгвардії для прочісування населених пунктів.

11 грудня стало відомо, що росіяни планують "націоналізувати" ті ділянки на ТОТ, на яких власники відмовилися переоформити права власності. Також ворог погрожує відібрати майно українців.