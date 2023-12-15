"Віддадуть кому забажають": на Луганщині росіяни "узаконюють" захоплення шахт, — ОВА

Очільник адміністрації розповів, що у 2014 році ворог "націоналізував" вугледобувні підприємства, але не вкладав кошти в їхній розвиток, натомість частину з них затопили, а працівників відправили воювати проти України.

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Російські окупанти, яких поставили керувати окупаційними адміністраціями на Луганщині, "законодавчо" дозволили передавати шахти приватним особам без торгів. Про це повідомивголова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Депутати так званої "Народної ради ЛНР" внесли зміни до "закону щодо особливостей регулювання майнових та земельних відносин на території республіки", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисогора, відтепер і до січня 2028 року включно права на володіння або користування майновими комплексами підприємств вугільної галузі, що перебувають у державній власності так званої "ЛНР", можна передавати без проведення торгів.

"Якщо коротко – віддадуть шахту тому, кому забажають, без можливості конкурувати", — пояснює голова Луганської ОВА.

Він нагадав, що у 2014 році ворог "націоналізував" вугледобувні підприємства, але не вкладав кошти в їхній розвиток, натомість частину з них затопили, а працівників відправили воювати проти України на фронт.

"Шахти із багатим видобутком тепер, так би мовити, приватизують ті, кому це потрібно. Куплять за безцінь. Потім вирішать – вкладати гроші чи заробити на металоломі", — наголосив Лисогор.

Нагадаємо, у центрі окупованого Луганська 6 грудня пролунав вибух. Так, підірвали автомобіль із "депутатом" так званої "Народної ради ЛНР" Олегом Поповим.

Також 14 грудня під час щорічної пресконференції президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, що "непомітно" відвідав тимчасово окупований Луганськ, який навідміну від Москви виглядає "доволі скромно".