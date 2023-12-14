"Виглядає доволі скромно": Путін заявив, що "непомітно" відвідав Луганськ (відео)

Президент Росії заявив, що місто значно відрізняється від Москви, яка є "одним з найкращих мегаполісів світу". Луганськ, за словами очільника країни-агресора, "чистий та акуратний", що вказує на "рівень загальної культури людей".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін розповів, що "непомітно" відвідав тимчасово окупований Луганськ, який навідміну від Москви виглядає "доволі скромно". Про це очільник Росії заявив під час щорічної пресконференції.

Під час "Прямої лінії" журналіст з Луганська подякував Путіну за те, що Донбас нині перебуває у складі РФ, а уряд — за інтеграційні процеси, які проходять "безболісно".

"У нас запитань немає. На сьогоднішній день, я вважаю, що "ЛНР" немає на, що і на кого жалітися. Ми просто приїхали сказати вам величезне дякую, особисто вам, за те, що сьогодні Донбас у складі РФ", — зазначив журналіст.

Крім того, працівник "Луганськ 24" наголосив, що окремо вдячний всім регіонам-шефам, які "проробили величезну роботу".

"Наші діти нарешті почали виходити на дитячі майданчики — нові та сучасні.. Низький уклін та моє рукостискання вам від всього Донбасу", — каже журналіст.

Також він запитав Путіна, коли той приїде "в гості", на що очільник РФ розповів про враження від своєї поїздки до Луганська. За словами глави країни-агресора, місто значно відрізняється від Москви, яка є "одним з найкращих мегаполісів світу".

"Був там непомітно. Все виглядає доволі скромно, але все так чисто та акуратно. Це говорить про рівень загальної культури людей, які там живуть та працюють", — заявив Путін.

Нагадую, раніше під час "Прямої лінії" Путін також згадав про те, що російське угруповання військ в Україні становить 617 тисяч осіб. За словами голови Кремля, протяжність лінії фронту — майже 2 тисячі кілометрів, з цієї причини, з урахуванням чисельності особового складу ЗС РФ, у постачанні "можуть бути збої".

Друга хвиля мобілізації, за його словами, не передбачається, оскільки у військкомати російських міст і сіл щорічно приходить близько 1,5 тисячі чоловіків, готових вирушити на війну в Україну.