"Пекельна самоліквідація": в Мелітополі "рятувальники" згоріли у бані, — Федоров (відео)

За інформацією міського голови, місце святкування належить "МЧСнику", а відпочивати там полюбляли колаборанти.

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області так звані "рятувальники" згоріли в бані під час "професійного свята". Про це повідомляє міський голова Іван Федоров.

"Пекельна самоліквідація. Окупаційні "МЧСники" влаштували пожежу під час святкування рашистського дня рятувальника у бані", — зазначає мер.

За інформацією Федорова, інцидент трапився вночі у четвер, 28 грудня, в одній із бань у мікрорайоні Мелітополя. Як повідомили мешканці міста, вона належить місцевому "рятувальнику", а відпочивати там полюбляли колаборанти.

Федоров наголосив, що черговий вечір "відпочинку" окупанти організували під час святкування "всеросійського дня рятувальника".

"Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися", — йдеться у повідомленні міського голови.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомив, що на території тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області діти почали частіше хворіти після "вакцинації від грипу", але інформація потребує додаткової перевірки.

22 грудня повідомлялося, що РФ вивозить українських дітей на пропагандистські заходи до Москви. У підпіллі зазначають, що ворог систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити "ціле покоління українців".