58-летняя Элизабет Херли показала стройную фигуру в купальнике

Актриса следит за своей фигурой много лет. Она пропагандирует здоровый образ жизни и максимальный уход за собой.

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Британская актриса Элизабет Херли, которой в июне исполнится 59 лет, – одна из тех женщин, которые с достоинством воспринимает свой возраст, оставаясь при этом сексуальными и стройными. Очередное тому подтверждение – новые фото знаменитости в Instagram.

Лиз показала, как проходит детоксикацию на престижном курорте. На снимках она позирует в розовом бикини в сауне. Ее фигура остается неподвластной времени: такая же подтянутая и хрупкая, как и в молодости.

"Доброе утро, @vivamayrmariawoerth. Пусть начнутся упражнения, детоксикация и здоровое питание", – подписала она фото.

Австрийский курорт VIVAMAYER Maria Wörth известен своими сложными, но полезными оздоровительными программами. В свое время здесь была и актриса Ребел Уилсон, которая выразила благодарность курорту за то, что она положила начало существенному улучшению ее здоровья.

Комплексный подход курорта к оздоровлению, включающий строгий диетический режим и ряд процедур, направленных на детоксикацию и омоложение, очевидно, нашел отклик у Лиз, поскольку она приехала сюда уже не в первый раз.

"Я приезжаю в Австрию… по пути в @vivamayrmariawoerth, где я надеюсь узнать больше о том, как стать максимально здоровой", — писала актриса.

Пару лет назад знаменитость делилась секретами своей молодости и красоты. По ее словам, она давно отказалась от алкоголя, что благотворно повлияло на ее внешность и самочувствие. Вместо этого актриса старается пить побольше воды.

Ее постоянным спутником в уходе за кожей являются увлажняющие кремы: для глаз, для рук, для тела.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли появилась на публике с сыном-красавцем.