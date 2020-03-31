Проверили канализацию. Ученые нашли коронавирус в городе еще до первых подтвержденных случаев

Экологический контроль может дополнять клинические наблюдения для раннего выявления коронавируса

Ученые в Нидерландах смогли обнаружить коронавирус в сточных водах до того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания COVID-19 в городе. Тем самым они продемонстрировали новую систему раннего оповещения о болезни, сообщило агентство Bloomderg.

Генетический материал коронавируса обнаружили на станции очистки сточных вод в Амерсфорте 5 марта, прежде чем в городе были зарегистрированы случаи заболевания.

"Важно собрать информацию о появлении и судьбе этого вируса в сточных водах, чтобы понять, нет ли риска для работников канализации, а также определить, можно ли использовать наблюдение за сточными водами для мониторинга циркуляции вируса SARS-CoV-2", – сказал Гертьян Медема, главный микробиолог Института исследования воды KWR в Ньювегейне.

Надзор за сточными водами является хорошо известным методом выявления полиовирусов и устойчивых к антибиотикам бактерий, а также использования запрещенных лекарств.

Вполне вероятно, что он может также использоваться для раннего предупреждения о появлении и повторном появлении коронавируса в городах.

"Этот метод может дополнить текущее клиническое наблюдение, которое ограничивается пациентами с Covid-19 с наиболее тяжелыми симптомами", – отметил Медема.

Напомним, согласно данным ВОЗ коронавирус передает воздушно-капельным и контактным путем, другие способы передачи не подтверждены. Американские ученые выяснили, что, благодаря шиповидным белкам, коронавирус Sars-CoV-2 имеет большие шансы закрепиться на человеческих клетках после попадания в верхние дыхательные пути через нос или рот. По словам доктора Фанг Ли, одного из авторов исследования, именно крепкая связь с рецептором в теле человека "может помогать вирусу заражать клетки и распространяться среди людей".

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