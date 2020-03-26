Медики показали в VR, как коронавирус уничтожает легкие человека

Исследователи не исключают, что повреждения могут быть долгосрочными

Врачи из Университетской клиники Джорджа Вашингтон использовали технологию виртуальной реальности (VR), чтобы показать, как COVID-19 поражает легкие. Об этом сообщает Cnet.

Так, в начале месяца в клинику попал первый пациент с коронавирусом, и состояние его легких решили продемонстрировать в VR, чтобы показать людям, как вирус отражается на органе.

"То, что мы видим – это быстрое и прогрессирующее повреждение легких, так что пациенту понадобилась максимальная вентиляция легких. Поэтому пациент был переведен к нам в клинику, где ему провели экстракорпоральная мембранная оксигенация (метод насыщения крови кислородом, – ред.)", – заявили в клинике.

В симуляции можно увидеть здоровую легочную ткань отмеченную синим цветов, а зараженную вирусом – желтым.

"Существует такой резкий контраст между инфицированным вирусом аномальным легким и более здоровой, прилегающей тканью легкого. И это настолько контрастно, что вам не нужно быть врачом, чтобы понять – вирус поразил обе части легких. Это серьезное повреждение", – говорит руководитель торакальной хирургии в клинике Кит Мортман.

Он также отметил, что его беспокоит возможность долгосрочного повреждения легких у тех, кому удалось выжить после COVID-19.

"Когда воспаление не проходит со временем, оно становится рубцеванием в легких, создавая долговременные повреждения. Это может повлиять на способность человека дышать в долгосрочной перспективе", – добавил эксперт.

Мортман говорит, что примерно у 20% тех, кто заразился коронавирусом, развиваются симптомы, а у части из них проявляются тяжелые симптомы, которые в конечном итоге, требуют вентиляции легких. Врач отмечает, что молодые люди также подвержены риску, учитывая, что все больше и больше таких пациентов попадают в больницы. И даже те, у кого не проявляются симптомы могут быть переносчиками, передавая вирус группам риска.

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