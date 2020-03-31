Приставучий, как репей. Ученые выяснили, что делает коронавирус таким заразным

Американские ученые детально изучили шиповидные белки коронавируса, которые могут помогать ему заражать людей и распространяться по миру

Количество случаев заражения коронавирусом в мире уже перевалило за 700 000, и теперь у американских ученых есть теория, что помогло ему так быстро распространиться. Исследователи из Университета Миннесоты тщательно изучили и составили 3D-карту шиповидного белка вируса и рецептора ACE-2, через который он проникает в человеческий организм. Об этом пишет The Guardian.

Ученые выяснили, что, благодаря шиповидным белкам, коронавирус Sars-CoV-2 имеет большие шансы закрепиться на человеческих клетках после попадания в верхние дыхательные пути через нос или рот. По словам доктора Фанг Ли, одного из авторов исследования, именно крепкая связь с рецептором в теле человека "может помогать вирусу заражать клетки и распространяться среди людей".

Такой "приставучести" ранее за коронавирусами не наблюдалось. Авторы исследования провели сравнение с коронавирусом, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, и отметили, что Sars-CoV-2 "развил новую стратегию привязки к рецепторам в теле человека" и теперь способен прикрепляться гораздо сильнее.

Вирусолог из Ноттингемского университета Джонатан Болл не принимал участия в исследовании, но согласен с коллегами. По его словам, Sars-CoV-2 действительно ведет себя не так, как родственные коронавирусы. Он размножается не в легких, а в горле и носу, где уровень белка ACE-2, как считается, ниже. Болл считает, что более эффективная система закрепления вполне способна объяснить данную особенность Sars-CoV-2.

Авторы исследования полагают, что созданная ими карта вируса может помочь другим ученым в поисках лекарств от коронавируса. В то же время Болл отмечает, что предположение американских коллег – пока только теория, и чтобы найти ей практическое применение, потребуются дальнейшие изыскания.

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