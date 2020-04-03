В Украине 1072 заболевших и 27 умерших. Статистика коронавируса на вечер 3 апреля
По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных исходов от коронавируса. 22 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Сутки назад, вечером 2 апреля, было 897 инфицированных и 22 летальных случая, 19 человек выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.
- Офис президента сообщил, что до конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц многоразовых защитных костюмов для врачей.