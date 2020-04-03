В Украине 1072 заболевших и 27 умерших. Статистика коронавируса на вечер 3 апреля

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных исходов от коронавируса. 22 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Сутки назад, вечером 2 апреля, было 897 инфицированных и 22 летальных случая, 19 человек выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: