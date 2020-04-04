За сутки – 154 новых случая. Статистика коронавируса в Украине на 4 апреля

Всего по состоянию на утро 4 апреля в стране заразились 1096 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки было зафиксировано 154 новых случая. 28 человек скончалось, 23 пациента выздоровели.

По областям:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

м. Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Как ранее сообщал Фокус: