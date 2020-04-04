За сутки – 154 новых случая. Статистика коронавируса в Украине на 4 апреля

2020-04-04 10:10:00

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28 человек скончалось, 23 пациента выздоровели

Всего по состоянию на утро 4 апреля в стране заразились 1096 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки было зафиксировано 154 новых случая. 28 человек скончалось, 23 пациента выздоровели. 

По областям:

  • Винницкая область - 66 случаев;
  • Волынская область - 17 случаев;
  • Днепропетровская область - 14 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 9 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 28 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 94 случая;
  • Кировоградская область - 19 случаев;
  • м. Киев - 195 случаев;
  • Киевская область - 77 случаев;
  • Львовская область - 14 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 26 случаев;
  • Полтавская область - 8 случаев;
  • Ровенская область - 31 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 8 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 206 случаев;
  • Черкасская область - 61 случай;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Как ранее сообщал Фокус:

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