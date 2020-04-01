В МВД рассказали, когда ожидается пик эпидемии коронавируса в Украине

Кроме того, по словам Геращенко, инфицированных в Украине гораздо больше, чем по официальным данным

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. Инфицированных COVID-19 в Украине гораздо больше. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека", – заявил Геращенко.

По его словам, эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека.

"В Китае полная остановка потребовала 2,5 месяцев с момента установления первого случая заражения 31 декабря", – говорит Геращенко.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Аваков говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.

Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.