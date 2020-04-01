В МВД рассказали, когда ожидается пик эпидемии коронавируса в Украине
2020-04-01 14:56:00
Кроме того, по словам Геращенко, инфицированных в Украине гораздо больше, чем по официальным данным
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. Инфицированных COVID-19 в Украине гораздо больше. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека", – заявил Геращенко.
По его словам, эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека.
"В Китае полная остановка потребовала 2,5 месяцев с момента установления первого случая заражения 31 декабря", – говорит Геращенко.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Аваков говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.
- Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.
- Количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.