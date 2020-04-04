В Украине 1 225 заболевших и 32 умерших. Статистика коронавируса на вечер 4 апреля

В Украине количество выявленных случаев коронавируса достигло 1225. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 4 апреля.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине было 1072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, за сутки инфицированных стало больше на 153.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19", – сказано в сообщении.

При этом 25 человек уже выписаны: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

Кроме того, в Украине заразился коронавирусом уже третий военнослужащий. Об этом информирует в Facebook пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя. 2 апреля в ВСУ был зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.

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