В Украине 1 225 заболевших и 32 умерших. Статистика коронавируса на вечер 4 апреля
2020-04-04 22:25:00
За сутки инфицированных стало больше на 153
В Украине количество выявленных случаев коронавируса достигло 1225. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 4 апреля.
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине было 1072 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, за сутки инфицированных стало больше на 153.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19", – сказано в сообщении.
При этом 25 человек уже выписаны: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме
Кроме того, в Украине заразился коронавирусом уже третий военнослужащий. Об этом информирует в Facebook пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
1 апреля в ВСУ был зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя. 2 апреля в ВСУ был зафиксировали второй случай заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что всего по состоянию на утро 4 апреля в стране заразились коронавирусом 1096 человек.
- 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.
- По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.