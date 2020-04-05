В Украине 1 308 заболевших и 37 умерших. Статистика коронавируса на вечер 5 апреля

В Украине количество выявленных случаев коронавируса достигло 1308. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 5 апреля.

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине было 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Таким образом, за сутки инфицированных стало больше на 83.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19", – говорится в сообщении.

При этом 28 человек уже выписаны: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.