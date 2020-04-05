Одышки нет, симптомы простуды: сдавший тест на коронавирус наместник Лавры рассказал о самочувствии
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Владыка Павел подтвердил, что сдал тест на коронавирус после того, как почувствовал симптомы недомогания. Об этом он сказал по телефону журналистам ТСН.
"Одышки нет, симптомы обычной простуды", – прокомментировал наместник Лавры свое состояние.
В настоящее время Владыка находится в своих покоях в Лавре. В богослужениях он участия не принимает.
"Температура невысокая, чувствую себя нормально, молюсь за президента, правительство и весь народ Украины", – отметил он.
По информации ТСН, результаты анализов Владыки Павла будут известны 6 апреля. Два дня назад у него была температура 37.4, однако в последние два дня она не повышалась. Также сообщается, что наместник Лавры имеет хронические болезни – диабет и проблемы с легкими.
Как сообщает Lb.ua со ссылкой на источники, в УПЦ МП предполагают, что заражение случилось на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Обряд происходил в Ближних Пещерах.
Уже на следующий день у одного из новопостриженных резко поднялась температура, ухудшилось общее состояние, и была диагностирована пневмония. То же самое случилось ещё с тремя монахами, присутствовавшими на постриге. В настоящее время неизвестно, установлен ли у них коронавирус или болезнь вызвана другими причинами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проинформировала прихожан об усилении карантинных мер и проведении богослужений в закрытом режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.
- 19 человек, контактировавших с женщиной, которая в условиях карантина посещала церковь, сдали положительный тест на коронавирус.