В Черновицкой области 28 новых случаев коронавируса, из них шесть – у медработников

6 апреля на Буковине подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Заболели шесть медицинских работников и двое детей. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

Всего в области диагностировали 248 случаев инфицирования.

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"В областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом буковинец. 72-летний мужчина из села Годилов Сторожинецкого района неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение", – сказал Осадчук. У него подтвердили пневмонию. Умерший также болел сахарным диабетом.

В целом на Буковине жертвами коронавируса стали шесть человек.

Сейчас четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщал Фокус: