В Черновицкой области 28 новых случаев коронавируса, из них шесть – у медработников
6 апреля на Буковине подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Заболели шесть медицинских работников и двое детей. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.
Всего в области диагностировали 248 случаев инфицирования.
"В областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом буковинец. 72-летний мужчина из села Годилов Сторожинецкого района неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение", – сказал Осадчук. У него подтвердили пневмонию. Умерший также болел сахарным диабетом.
В целом на Буковине жертвами коронавируса стали шесть человек.
Сейчас четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".