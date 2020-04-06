Суд просят признать незаконным решение Кабмина об ужесточении карантина
2020-04-06 18:36:00
Среди прочего, истец требует признать противоправным запрет с 6 по 24 апреля передвигаться группой из более чем двух человек
В Окружной админсуд Киева поступило заявлние с требованием признать противоправным рашение Кабмина об ужесточении карантина.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Тем не менее, в ОАСК не уточняют, кто именно выступил истцом.
В суде только описали суть заявления: истец требует признать противоправным запрет с 6 по 24 апреля передвигаться группой из более чем двух человек, а также посещать парки и спортплощадки.
Также истец считает неправомерным запрет находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
Сейчас решается вопрос об открытия дела.
Свои заявления подали несколько юристов и нардеп от "ЕС" Алексей Гончарук, о чем последний сообщил в Facebook.
По словам депутата, постановление №211 о предотвращении распространению коронавируса в Украине идет вразрез с Конституцией Украины, а Кабмин не уполномочен принимать подобные решения.
Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения, напоминает Гончаренко.
"Суд должен остановить действие данного акта. И если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране – то собирайте Раду и голосуйте", – пишет депутат.
Помимо Гончаренко заявления подали также адвокаты Анатолий Яровой и Юрий Радзиевский, а также юрист Александр Гумиров.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".