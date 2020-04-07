Украинцы еще "не доросли до нужного уровня сознания" – МОЗ о причине закрытия парков

Во время карантина власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что украинцы еще "не доросли до нужного уровня сознания". Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания. Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции", сказал он.

6 апреля полиция составила 192 протокола за нарушения правил, введенных постановлением Кабмина об ужесточении условий карантина. Правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции.

К контролю за соблюдением карантина привлечены около 22 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии.

Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. "Правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок", – сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. По его словам, нарушителям грозит штраф от 17000 до 34000 гривень.

Также, по словам Фацевича, "граждане активно сообщают в полицию о нарушителях карантина". За 6 апреля поступило более 1200 сообщений. С начала карантинных мероприятий – более 26 000.

Напомним, депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко подал в суд на Кабмин, требуя полностью отменить меры карантина как противоречащие Конституции.

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