143 новых случая и 7 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 7 апреля

Украина
В Украине заразились уже 1462 человека

В Украине по состоянию на утро 7 апреля подтверждено 1462 случая COVID-19. Умерли 45 человек, выздоровели 28. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

За сутки подтвердили 143 новых случая инфекции и 7 смертей. Новых выздоровевших нет.

Всего диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19. Больше всего инфицированных проживают в Киеве (253), Черновицкой (247), Тернопольской (160) и Ивано-Франковской (160) областях.

Серди умерших - 26 женщин и 19 мужчин. 85% из них старше 50 лет. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (9), Черновицкой (6), Киевской (5) и Ровенской (5) областях.

Статистика по регионам.

  • Винницкая обл. - 77 случаев;
  • Волынская обл. - 34 случая (2 летальных)
  • Днепропетровская обл. - 15 случаев;
  • Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных)
  • Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных)
  • Запорожская обл. - 41 случай;
  • Ивано-Франковская обл. - 160 случаев (9 летальных);
  • м. Киев - 253 случая (4 летальных)
  • Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных)
  • Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный)
  • Львовская обл. - 29 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 30 случаев;
  • Полтавская обл. - 12 случаев;
  • Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных)
  • Сумская обл. - 51 случай (2 летальный)
  • Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный)
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)
  • Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных)
  • Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

В течение 6 апреля в лабораториях провели 1409 образцов, за весь период - 6385.

Как ранее сообщал Фокус: