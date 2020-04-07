143 новых случая и 7 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 7 апреля

В Украине по состоянию на утро 7 апреля подтверждено 1462 случая COVID-19. Умерли 45 человек, выздоровели 28. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

За сутки подтвердили 143 новых случая инфекции и 7 смертей. Новых выздоровевших нет.

Всего диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19. Больше всего инфицированных проживают в Киеве (253), Черновицкой (247), Тернопольской (160) и Ивано-Франковской (160) областях.

Серди умерших - 26 женщин и 19 мужчин. 85% из них старше 50 лет. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (9), Черновицкой (6), Киевской (5) и Ровенской (5) областях.

Статистика по регионам.

Винницкая обл. - 77 случаев;

Волынская обл. - 34 случая (2 летальных)

Днепропетровская обл. - 15 случаев;

Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)

Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных)

Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных)

Запорожская обл. - 41 случай;

Ивано-Франковская обл. - 160 случаев (9 летальных);

м. Киев - 253 случая (4 летальных)

Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных)

Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный)

Львовская обл. - 29 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 30 случаев;

Полтавская обл. - 12 случаев;

Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных)

Сумская обл. - 51 случай (2 летальный)

Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)

Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных)

Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

В течение 6 апреля в лабораториях провели 1409 образцов, за весь период - 6385.

Как ранее сообщал Фокус: