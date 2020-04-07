143 новых случая и 7 смертей за сутки. Статистика коронавируса в Украине на утро 7 апреля
В Украине по состоянию на утро 7 апреля подтверждено 1462 случая COVID-19. Умерли 45 человек, выздоровели 28. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
За сутки подтвердили 143 новых случая инфекции и 7 смертей. Новых выздоровевших нет.
Всего диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19. Больше всего инфицированных проживают в Киеве (253), Черновицкой (247), Тернопольской (160) и Ивано-Франковской (160) областях.
Серди умерших - 26 женщин и 19 мужчин. 85% из них старше 50 лет. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (9), Черновицкой (6), Киевской (5) и Ровенской (5) областях.
Статистика по регионам.
- Винницкая обл. - 77 случаев;
- Волынская обл. - 34 случая (2 летальных)
- Днепропетровская обл. - 15 случаев;
- Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных)
- Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных)
- Запорожская обл. - 41 случай;
- Ивано-Франковская обл. - 160 случаев (9 летальных);
- м. Киев - 253 случая (4 летальных)
- Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных)
- Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный)
- Львовская обл. - 29 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 30 случаев;
- Полтавская обл. - 12 случаев;
- Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных)
- Сумская обл. - 51 случай (2 летальный)
- Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный)
- Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных)
- Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).
В течение 6 апреля в лабораториях провели 1409 образцов, за весь период - 6385.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 апреля в Украине подтвердили только 68 случаев коронавируса, тогда как 4 апреля - 158. Президент Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что карантин в Украине помог снизить количество зараженных.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. и планирует довести это количество до 80 тыс.