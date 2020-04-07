Глупость и безответственность. Фоторепортаж: вокруг Киева горят леса, луга и торфяники

После аномально теплой и бесснежной зимы в Украине началсь теплая весна без дождей. И, уже "традиционно" наступил сезон поджогов сухой прошлогодней растительности. Но эти пожары часто выходят из-под контроля, огонь раздувает ветер, в огне гибнут животные и даже сами поджигатели.

В селах сухую траву и бурьяны жгут, считая, что пепел от старых растений удобряет землю для новых, и повышается плодородность почвы. Также ими движет лень - если сжечь бурьяны и мусор на огородах - то не придется убирать их вручную и закапывать.

Экологи считают, что ничего полезного в сжигании сухих сорняков нет. Напротив, это вредно. При сжигании сухостоя страдают травяной, кустовой и древесный покров. Эти растения содержат в себе углерод. "В результате пожаров этот углерод в виде различных соединений высвобождается и попадает в атмосферу и соответственно, ее загрязняет", - отмечает биолог из Ужгородского университета Андрей Мигаль. Также вместе с дымом в воздух в легкие человека попадают тяжелые металлы, диоксины и другие вредные вещества, вызывающие опасные заболевания.

И проростанию "новой, свежей травки" подобные варварские действия также никак не способствуют. Из-за огня "снижается потенциал вегетативного и семенного размножения растений, поскольку уничтожается так называемый банк семян, который содержится в почве и в зерновой части растений", - отмечает биолог. Кроме этого, сжигание травы уничтожает насекомых. А когда подобные пожары выходят из-под контроля, то горят леса, села, гибнут животные и люди. Только 30 марта погибла пожилая женщина в Тернопольской области - она жгла сорняки и листья у себя во дворе - огонь перекинулся на ее одежду, и женщина сгорела заживо.

Вокруг Киева ситуация ничем не лучше. В окрестных населенных пунктах местные жители упорно жгут траву и сорняки. Сегодня был задержан очередной поджигатель. Им оказался житель села Шпитьки. Задержали его двое случайных свидетелей и передали полиции. Но 5 гектаров травы успело выгореть дотла.

Только с начала этой недели спасатели ГСЧС около 60 раз выезжали тушить возгорания в разных районах Киевской области. И это только те случаи о которых написали на сайте ведомства.

Несколько раз огонь чудом не перекинулся на дома на окраине сел.

Кроме того, четвертый день не стихают пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Эти возгорания угрожают повышением уровня радиации в воздухе. По состоянию на 7 апреля, для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были привлечены как работники ГСЧС, так и авиация. Площадь пожара в 5 гектаров была локализована, еще на 20 гектарах огонь пока побороть не удалось.

Также установлена причина возникновения распространения огня. Пожар произошел из-за поджога сухой травы. Известно, что полиция Киевской области уже задержала мужчину, который поджег траву в трех местах. По факту пожара открыто два уголовных производства по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Об этом в сообщила исполняющая обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения Екатерина Мирная-Павлова. Также она отметила, что о том, что к территории зоны отчуждения приближается пожар из Житомирской области, стало известно еще 3 апреля. И уже ночью вдоль территории Полесского района Киевской области были размещены все силы для его ликвидации.

По словам исполняющей обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения, на территории города Киева и Киевской области за время ликвидации пожара не увеличился радиационный фон. Она добавила, что большой угрозой является периметр именно для пожарных, которые тушат пожар в зоне отчуждения. То есть, зона радиации в этой зоне повышается, но это происходит на грани пожара. Поэтому пожарные работают в специальном оборудовании, респираторах, а также постоянно проводится радиационный контроль.

80% пожаров, происходящих в Зоне отчуждения, начинаются на прилегающих территориях.

Все фото: ГСЧС Украины

Традиционно с началом весны вокруг Киева начались и пожары на торфяниках. Дым от таких пожаров распространяется на большие территории, что резко снижает видимость, вызывает значительные трудности в работе транспорта и ухудшает самочувствие людей.

Сейчас статья 77.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы за “самовольное выжигание растительности или ее остатков” от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан: от 340 до 1360 гривен, а если это делают предприниматели, то от 850 до 1700 гривен. Но Министерство энергетики и защиты окружающей среды работает над законопроектом об увеличении штрафов за сжигание листьев и сухой травы. Об этом сообщила заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Ирина Ставчук.