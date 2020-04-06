В ГСЧС говорят, что высокая загазованность воздуха наблюдается из-за антициклона

В Киеве в ближайшие несколько суток будет наблюдаться повышенная загазованность воздуха в первой половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Такую ситуацию в ведомстве объясняют антициклоном.

"По состоянию на 7 утра 6 апреля в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, которая характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщают, что радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч)".

По данным сервиса Saveecobot, воздух сегодня в 11 утра в большинстве районов столицы находился в пределах нормы.

Наивысший уровень загрязнения был зафиксирован сегодня в 9:00. Однако по сравнению с предыдущими дня, когда в первой половине дня в городе наблюдался сильнейший смог, ситуация значительно лучше.

Напомним, что уже третий день продолжается лесной пожар в Чернобыльской зоне. По состоянию на утро 6 апреля наблюдается два очага горения - между селами Владимировка и Октябрьское (20 гектаров) и возле села Раговка (5 гектаров). К тушению привлечены 138 человек и авиационная техника, которая уже сбросила 174 тонны воды.

Отметим, что, как свидетельствуют данные спутников NASA, пожары в последнии дни наблюдаются по всей территории юго-восточной Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве ночью 5 апреля на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.

Повышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве также наблюдался в конце марта.