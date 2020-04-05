Идет ликвидация

Поблизости Херсона произошел сильный пожар. Горят плавни возле дачного поселка на Карантинном острове. Об этом сообщает Херсон online.

Вся береговая линия дачного поселка находится в черном дыму, видно, как огонь подбирается к самому берегу. Видео пожаров местные жители публикуют в соцсетях.

"Сгорает старый сорняк, лучше растет молодая красивая травка, в огне сгорают с ним клещи и вредители, плюс золой удобряется земля ... Ну и так как обычно это все делают на "неугодьях", нет расходов на обработку всего вручную, но за этим процессом следить надо, и польза немного сомнительна...", – написал один из пользователей.

Как сообщает издание, на место происшествия были направлены два дежурных отделения 14-й и 20-й Государственных пожарно-спасательных частей. Спасателей было переправлено на катере аварийно-спасательного отряда спецназначения к месту пожара. Прибыв на место происшествия, установлено, что горит камыш с 1-го по 5-й причал вдоль дачных кооперативов, но угрозы дачам нет.

Продолжается патрулирование на спасательном катере вдоль береговой линии. Ликвидация продолжается.

Отметим, что в последнее время участились пожары по всей территории Украины. Так, 4 апреля масштабный пожар начался в зоне Чернобыльской АЭС.

Сегодня и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что в целом горит более 100 гектаров (в самой Чернобыльской зоне 20 гектаров). В ГСЧС сообщают, что тушат два очага пожара возле сел Владимировка и Октябрьское и села Раговка. К борьбе с огнем привлекли авиацию ГСЧС.

На таком фоне в Киеве сегодня утром было зафиксировано рекордное за последнее время загрязнение воздуха, хотя в ГСЧС говорят, что зависший над городом смог возник в результате антициклона.

Как показывают данные портала по Windy.com над Украиной наблюдается повышенная концентрация угарного газа по сравнению с другими регионами Европы.

В то же время, как свидетельствуют данные спутников NASA, пожары сейчас наблюдаются по всей территории юго-восточной Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве ночью 5 апреля на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели.