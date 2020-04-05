Пожарные боролись с огнем восемь часов

В Киеве на Крещатике вспыхнул сильный пожар в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"5 апреля в 01:47 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. По прибытии на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабели различного напряжения", - говорится в сообщении.

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Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не смогли сразу приступить к тушению. Только в 05:14 им разрешили приступить к работе сотрудники ДТЭК "Киевские электросети".

В 8:40 пожар был локализован, а в 9:33 - ликвидирован.

На месте было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава.

Как ранее сообщал Фокус: