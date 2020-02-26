В США попугай предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели
2020-02-26 07:02:26
Луи поднял крик, когда увидел возгорание на кухне
Инцидент произошел в американском штате Теннесси. Жители дома, пожилая пара и их внучка, проснулись ночью от пронзительного крика их попугая по кличке Луи. Птица кричала: "Огонь! Огонь!". Об этом сообщает Fox News.
"Когда мы проснулись, весь дом был охвачен пламенем. Луи - наш герой! Если бы не он, мы бы погибли", - рассказала 63-летняя Барбара. Женщина рассказала, что Луи никогда ранее не использовал слово "огонь".
Ее супруг, 61-летний Ларри вывел жену и шестилетнюю внучку на улицу и вернулся за попугаем и щенком, но весь дом уже пылал и мужчина не смог добраться до животных. Он получил серьезные ожоги лица и легких и сам с трудом выбрался на улицу. Луи, спасший хозяев, и собака – погибли. Их хозяин несколько дней провел в коме. А их дом сгорел дотла.
Фото: SWINS
Жители города помогли погорельцам с квартирой и одеждой, а также им подарили нового попугая, которого Ларри и Барбара назвали Луи-младший, в память о погибшем питомце.
Как ранее писал Фокус:
- Пес вернулся к хозяевам через 101 день, после того как потерялся во время лесных пожаров в Калифорнии.
- Ретривер-поводырь стал магистром по трудотерапии. Ретривер Гриффин сопровождал на занятия свою хозяйку Бриттани Хоули, которая передвигается в инвалидной коляске.