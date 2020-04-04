В Чернобыльской зоне горит лес, пожар тушат с помощью авиации
2020-04-04 19:04:00
Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник лесной пожар на площади 20 гектаров.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным сиитуациям (ГосЧС).
Отмечается, что возгорание тушат с помощью авиации.
"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га", – говорится в сообщении.
Кроме того, из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.
Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники.
Трудность тушения состоит в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Однако угрозы населенным пунктам нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 июня 2018 года в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС из-за возгорания сухой травы загорелся лес. Площадь возгорания составляла 10 гектаров. На месте возгорания были найдены факелы. Полиция открыла уголовное дело по факту пожара. Позже 7 июня спасатели отчитались о том, что пожар в Чернобыльской зоне полностью ликвидирован.
- Однако уже 8 июня в зоне отчуждения возле села Копачи снова начался пожар на площади около 1 га.