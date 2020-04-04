В Чернобыльской зоне горит лес, пожар тушат с помощью авиации

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник лесной пожар на площади 20 гектаров.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным сиитуациям (ГосЧС).

Отмечается, что возгорание тушат с помощью авиации.

"4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га", – говорится в сообщении.

Кроме того, из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.

Всего к тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники.

Трудность тушения состоит в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Однако угрозы населенным пунктам нет.

Как ранее сообщал Фокус: